Голова Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що Україна може запропонувати NASA свої розробки систем життєзабезпечення та акумулювання енергії на Місяці.

Про це Тафтай заявив в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.

“У нас досить великий обсяг розробок. З того, про що я можу казати, ми можемо запропонувати, наприклад, системи життєзабезпечення, акумулювання енергії на Місяці. Ми маємо розробки, які є дуже важливими для забезпечення функціонування місячного поселення”, – сказав він.

За словами Тафтая, Україна зацікавлена у співпраці із США за програмою “Artemis”.

“Щодо створення поселення на Місяці. Це довготривалий проєкт, розрахований не на один рік. До нього буде прикута увага всього світу, і Україна дійсно дуже зацікавлена в участі в ньому”, – зазначив голова Держкосмосу.