Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька заявила, що Україна за кілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом питної води.

Про це вона заявила під час форуму з екології та сталого розвитку.

Наразі в Україні діють застарілі норми, що встановлюють вимоги до якості води, які не виконуються більшістю постачальників.

Також відсутні норми контролю показників броматів, акриламіду, багатоядерних ароматичних вуглеводнів, вінілохлориду, епіхлорогідрину, електричної провідності тощо.

З 2021 року нормативи для 4-х показників (акриламід, вінілохлорид, епіхлорогідрин, хлорати) в Європі стали у 100 разів жорсткішими за Україну.

В Україні наразі діють державні санітарні норми та правила “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, у яких відсутні 23 показники безпечності та якості питної води, що містяться у відповідних директивах ЄС.

“Сьогодні почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів у мийних засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу”, – сказала Магалецька.