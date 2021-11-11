Про це вона заявила під час форуму з екології та сталого розвитку.
Наразі в Україні діють застарілі норми, що встановлюють вимоги до якості води, які не виконуються більшістю постачальників.
Також відсутні норми контролю показників броматів, акриламіду, багатоядерних ароматичних вуглеводнів, вінілохлориду, епіхлорогідрину, електричної провідності тощо.
З 2021 року нормативи для 4-х показників (акриламід, вінілохлорид, епіхлорогідрин, хлорати) в Європі стали у 100 разів жорсткішими за Україну.
В Україні наразі діють державні санітарні норми та правила “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, у яких відсутні 23 показники безпечності та якості питної води, що містяться у відповідних директивах ЄС.
“Сьогодні почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів у мийних засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу”, – сказала Магалецька.
- Раніше повідомлялося, що у поверхневих водах річкового басейну Дніпра виявили 161 забруднювач, зокрема, гербіцид атразин, метали кадмій і нікель. Це загрожує здоров’ю населення України та може спричинити екологічну катастрофу.
- 4 червня 2021 року відбулося чергове засідання РНБО, де розглядали питання якості питної води. Однак президент Володимир Зеленський залишився невдоволеним цією доповіддю та підготовкою до неї, тож було ухвалено рішення перенести це питання на наступне засідання. Але після цього воно так і не розглядалося повторно.
- А у США хакер намагався отруїти систему водопостачання 15-тисячного міста Олдсмар.