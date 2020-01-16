Через наявні з'єднання з польською газотранспортною системою України може приймати до 6,6 млрд кубометрів газу або майже 80% потреби в імпорті.

Про це повідомив в фейсбук гендиректор компанії “Оператор ГТСУ” Сергій Макогон.

За словами Магокона, наразі Україна має два з’єднання з газотранспортною системою Польщі, з використанням яких можна покрити до 80% потреб в імпорті газу.

“Сьогодні один експерт, якого я поважаю, емоційно доводив необхідність терміново почати будувати інтерконнектор Польща-Україна. Мовляв, поки у оператора ГТС є гроші, потрібно терміново будувати. … У України вже є 2 з’єднання з ГТС Польщі: Дроздовичі і Германович. Нещодавно ми провели реконструкцію і готові з нашого боку приймати в українську систему до 6,6 млрд м3 газу на рік. Питання тільки в наявності потрібного обсягу газу та тиску з польської сторони. … За загальної потреби в імпорті в 8-9 млрд м. куб поточні потужності покривають до 80% сумарного імпорту”, — наголосив він.