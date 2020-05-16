Україна може отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою ще в травні або ж на початку червня.

Про це розповів в інтерв’ю “ВВС Україна” голова Національного банку Яків Смолій.

За його словами, засідання Ради директорів МВФ з даного питання може відбутися відразу ж після підписання президентом Володимиром Зеленським “антиколомойського закону” (про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам).

Смолій нагадав, що у Верховній Раді зараз зареєстровано кілька постанов, які блокують підписання закону.

“Депутати мають визначитися і проголосувати, як на мене, за скасування цих постанов. Це дасть змогу спікеру підписати закон і відправити його на підпис президенту. Це може бути наступного тижня, оскільки депутати ухвалили рішення, що вони вже виходять з карантину і переходять у нормальний режим роботи, без позачергових засідань. Відповідно, після підписання закону президентом буде оголошено засідання Ради директорів МВФ. У місії, яка працювала в Україні, готові усі документи, вони їх передадуть на засідання “борду”. “Борд” прийме рішення”, – зазначив Смолій.

Очільник НБУ наголосив, що після прийняття рішення Радою директорів МВФ до перерахування першого траншу може пройти “один-два дні”.

“Тобто, якщо розкласти усі часові рамки, то ми можемо ще у травні отримати перший транш. Або перший тиждень червня. Я завжди беру трохи запасу, щоб мої припущення справджувалися”, – заявив Смолій.

Він уточнив, що мова йде не про програму розширеного фінансування, яка розрахована на три роки, а про програму Stand-by (розрахована на 1,5 роки).

“Вона коротша по строках і менша по сумі. Але протягом наступних двох років – тобто, це 2020 і 2021 роки – об’єм фінансування від МВФ не змінюється. Тобто та сума, яку ми мали отримати за програмою розширеного фінансування за два роки, і сума, яка буде в програмі stand-by, будуть однаковими. Це приблизно 5 млрд доларів”, – пояснив Смолій.

Він прогнозує, що цього року Україна може отримати близько 3,5 млрд доларів, а наступного – 1,5 млрд доларів.

Смолій нагадав, що програма з МВФ “відкриває двері” для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Європейської комісії, урядів Канади і Японії.

“Якщо це скласти разом, то може бути близько 6-6,5 млрд доларів лише цього року. За попередньої домовленості усі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту”, – заявив очільник НБУ.