Про це заявив виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко.
Він зазначив, що поки іншим країнам “вже ніде зберігати нафту”, і вони не можуть припинити видобуток без значних втрат в майбутньому, Україна має нафтотранспортну систему і заводи.
“Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту”, – зазначив Вітренко.
При цьому, в Україні досить вільного місця, де можна було б зберігати нафту. Наприклад, на працюючому заводі в Кременчуці, або ж на декількох нафтопереробних заводах, які давно зупинені.
“Схоже, бізнес по зберіганню нафти найбільш прибутковий зараз. Важливо не упустити можливість і максимально це монетизувати”, – написав директор “Нафтогазу”.
- Нагадаємо, на початку березня в Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що через пандемію коронавірусу попит на нафту впаде вперше з 2009-го року. Тоді ж світові ціни на нафту впали на 31% — це був найгірший показник з 1991 року.
- У квітні в міжнародному енергетичному агентстві заявили, що пандемія COVID-19 може повністю зупинити десятиліття зростання попиту на нафту в усьому світі.
- Раніше Саудівська Аравія, Росія та інші виробники намагалися підтримати ціни на ринку. 12 квітня ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити в травні-червні видобуток на 9,7 млн барелів на добу. Це 10% світового пропозиції.