В умовах, коли світовим виробникам нафти ніде її зберігати через надлишок, Україна може запропонувати свої потужності.

Про це заявив виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

Він зазначив, що поки іншим країнам “вже ніде зберігати нафту”, і вони не можуть припинити видобуток без значних втрат в майбутньому, Україна має нафтотранспортну систему і заводи.

“Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту”, – зазначив Вітренко.

При цьому, в Україні досить вільного місця, де можна було б зберігати нафту. Наприклад, на працюючому заводі в Кременчуці, або ж на декількох нафтопереробних заводах, які давно зупинені.

“Схоже, бізнес по зберіганню нафти найбільш прибутковий зараз. Важливо не упустити можливість і максимально це монетизувати”, – написав директор “Нафтогазу”.