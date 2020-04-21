Про це заявив виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

Він зазначив, що поки іншим країнам “вже ніде зберігати нафту”, і вони не можуть припинити видобуток без значних втрат в майбутньому, Україна має нафтотранспортну систему і заводи.

“Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту”, – зазначив Вітренко.

При цьому, в Україні досить вільного місця, де можна було б зберігати нафту. Наприклад, на працюючому заводі в Кременчуці, або ж на декількох нафтопереробних заводах, які давно зупинені.

“Схоже, бізнес по зберіганню нафти найбільш прибутковий зараз. Важливо не упустити можливість і максимально це монетизувати”, – написав директор “Нафтогазу”.