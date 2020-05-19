Україна і країни Євросоюзу можуть відновити авіасполучення в середині червня, орієнтовно з 15 числа.

Про це в коментарі виданню The Page заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він пояснив, що рішення про відкриття авіасполучення з тими чи іншими країнами Євросоюзу буде прийнято після того, як в Україні буде стрімко знижуватися кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Ляшко зазначив, що Україна зможе відкрити авіаційне сполучення з тими країнами, де будуть відкриті кордони на той момент.

“Зовнішнє авіаційне сполучення, думаю, буде пов’язано з тим, як все буде відбуватися в Європейському союзі. Європейські країни говорять про дату 15 червня, на яку вони налаштовуються, щоб відкрити кордони всередині ЄС.

Але все це за певних епідемічних умов. Ми розглядаємо ЄС, дивимося на його динаміку і потенційно теж готові відкривати кордони, але за умови, що в своїй країні ми будемо мати можливість і здатність системи охорони здоров’я реагувати на небезпеку, коли будемо бачити, що заповненість ліжок хворими коронавірусною хворобою не перевищує, наприклад, 50%”, – заявив головний санлікар.

Раніше прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова заявила, що авіакомпанії, які анонсують відновлення польотів з України на травень-червень вводять людей в оману.