Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
Міністр Оржель зробив відповідну заяву під час відвідин шахти “Межирічанська”, що в місті Червонограді Львівської області.
Він уточнив, що запаси вугілля залишаються на складах українських теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій.
“Ми виходимо з опалювального сезону з 3 млн тонн вугілля на складах. Воно не відпрацьоване. Зараз період, коли йде максимальне навантаження на енергосистему, але 3 млн тонн у нас залишається на складах. Це і пожежонебезпечно, і ми реально відпрацьовуємо і оплачуємо авансом за вугілля, але ми його не відпрацьовуємо на станціях”, – пояснив Оржель.
За інформацією, оприлюдненою Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища, 6 лютого 2020 року запаси вугілля становлять близько 2,71 млн т.
- Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що плата за послуги транспортування газу та за його споживання будуть відображатися в одній платіжці, “щоб не дратувати українців”.
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