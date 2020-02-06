Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що запаси вугілля на складах в кінці опалювального сезону можуть скласти близько 3 млн тонн.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

Міністр Оржель зробив відповідну заяву під час відвідин шахти “Межирічанська”, що в місті Червонограді Львівської області.

Він уточнив, що запаси вугілля залишаються на складах українських теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій.

“Ми виходимо з опалювального сезону з 3 млн тонн вугілля на складах. Воно не відпрацьоване. Зараз період, коли йде максимальне навантаження на енергосистему, але 3 млн тонн у нас залишається на складах. Це і пожежонебезпечно, і ми реально відпрацьовуємо і оплачуємо авансом за вугілля, але ми його не відпрацьовуємо на станціях”, – пояснив Оржель.

За інформацією, оприлюдненою Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища, 6 лютого 2020 року запаси вугілля становлять близько 2,71 млн т.