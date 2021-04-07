​​За минулу добу, 6 квітня, в Україні зафіксовано 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і рекордну кількість смертей - помер 481 українець.

Про це свідчать дані сайту Worldometers та МОЗ України.

6 квітня

Так, найбільша добова кількість нових випадків захворювання саме у України, наступною йде Польща – 14 910, на третій позиції Росія – там зафіксовано 8 294 нових випадки.

Найбільша кількість смертей від ускладнень COVID-19 фіксується у Польщі – там за минулу добу померло 638 людей. Україна за цим показником друга – 481 смерть і це є рекордом для країни.

5 квітня

5 квітня Україна також перша за кількістю нових захворювань на коронавірус – 13 276. На другій позиції Німеччина – 9 600 нових випадків, третя – Росія – 8 328 випадки. В Україні фіксувався рекорд померлих – 430.

4 квітня

Станом на 4 квітня Україна була третьою в Європі за кількістю нових випадків захворювання – 10 179.

А це статистика по країнам усього світу – тут Україна на другому місці. Хоча, слід зазначити, що ще не всі країни надали офіційну статистику і позиції можуть помінятися.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.