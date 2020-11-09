Заплановане з 1 січня 2021 року підвищення акцизів на ТВЕНи відразу в 4,2 рази може спровокувати в Україні тютюнову кризу.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

За словами директора департаменту Федерації роботодавців України Олександра Яворського, таке підвищення акцизів на ТВЕНи матиме наслідком черговий удар по державному бюджету – доходи від акцизів знизяться.

“Але державним бюджетом все не обмежиться – через механізми дотацій, субвенцій держбюджет міцно пов’язаний із місцевими бюджетами – отже це вдарить і по місцевих громадах. Відповідно, створення додаткових проблем для держбюджету, тим більше на фоні вже наявних проблем через коронакризу – вкрай небажане”, – вважає експерт.

Окрім того, за його словами, це призведе до суттєвого зменшення інвестицій в розвиток регіонів та регіональної економіки, оскільки великі тютюнові компанії – це не тільки ТОП-платники податків, але також великі потужні інвестори.

На думку кандидата економічних наук, експерта з питань оподаткування, НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України Тетяни Кощук, у разі реалізації такого різкого підвищення акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання, ціна на них може зрости в півтора рази, що призведе до стрімкого поширення контрабанди тютюнових виборів для нагрівання в Україні.

“Порушиться паритет цін у країнах-сусідах (у лютому 2020 р. ціна пачки стіків “Heets” становила у Білорусі – 1,55 євро, Молдові – 1,82, Росії – 1,97, Україні – 1,86 євро). Це стимулюватиме контрабанду ТВЕНів в Україну з країн-сусідів”, – вважає експерт.

За словами Кощук, серед можливих наслідків такого кроку також висока ймовірність повернення частини споживачів на помітно дешевші контрабандні сигарети, при курінні яких до організму людини потрапляють порівняно більші обсяги низки небезпечних і потенційно небезпечних речовин.

“Зараз складається трохи парадоксальна ситуація: Кабінет Міністрів України, окремі міністерства налаштовані значно ліберальніше і демонструють значно більше розуміння до проблем українського бізнесу – тим більше під час коронавірусної кризи, ніж окремі народні депутати”, – вважає керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України також вже офіційно висловилося проти різкого підвищення акцизу, вказавши, що більш правильним є поступове підвищення з запланованим графіком підвищення на кілька років, як це зроблено щодо традиційних сигарет.

Схожу позицію висловили і в Інституті економіки та прогнозування НАН України, вважаючи, що поступове підвищення акцизів принесе держбюджету на 18,7 млрд. грн. більше доходів, ніж різке одномоментне підвищення.