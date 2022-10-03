Україна, схоже, на шляху до досягнення кількох своїх ключових цілей на полі бою, оскільки Київ посилює свою військову позицію проти РФ напередодні зими, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер.

Про це пише Reuters.

Оцінка Валландер була зроблена в той самий день, коли українські війська здійснили найбільший прорив на півдні країни з початку війни.

Українські війська прорвалися через російські лінії та швидко просунулися вздовж річки Дніпро, загрожуючи лініям постачання тисяч російських військ.

“Схоже, що Україна зараз на шляху до досягнення всіх трьох цих цілей”, — зазначила вона.

Київ надав мало інформації про нещодавні успіхи на півдні, але російські джерела визнали, що наступ українських танків просунувся на десятки кілометрів уздовж західного берега річки, відвойовувавши кілька сіл на цьому шляху.

“Мета України — відкинути російський плацдарм на західному березі Дніпра в Херсоні”, – пояснила Валландер.

За її словами, це означало б “велику поразку РФ”.

Просування на півдні показує тактику, яка принесла Києву значні успіхи з початку вересня на сході України, де українські війська швидко захопили територію, щоб отримати контроль над російськими лініями постачання, відрізавши більші сили РФ та змусивши їх відступити.

У п’ятницю Україна відбила Лиман, головний російський бастіон на півночі Донецької області. Це відкрило шлях для просування в глиб Луганської області, ставлячи під загрозу основні шляхи постачання до території, захопленої Москвою в одних із найкривавіших боїв у червні та липні.

Представниця Пентагону зауважила, що захоплення Україною Лимана “суттєво вплине на здатність Росії постачати, поповнювати та переміщувати сили вздовж передової лінії конфлікту”.