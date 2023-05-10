Головний сервісний центр МВС став повноправним учасником в Міжнародній комісії з тестування водіїв CIECA, яка об’єднує компетентні органи та організації у сфері безпеки дорожнього руху та проведення теоретичних і практичних іспитів для отримання права керування транспортними засобами.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що членство в CIECA є особливо актуальним для Головного сервісного центру МВС з огляду на активізацію євроінтеграційних реформ в Україні. Воно пов’язане з набуттям Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Відтепер участь у Міжнародній комісії з тестування водіїв полегшить реалізацію низки уже запущених проєктів та підготовку нових нормативних актів, які дозволять наблизити законодавство України до положень законодавства ЄС у цій сфері.

Президент CIECA пан Рене Клезен у своєму листі щодо членства України зазначив, що приєднавшись до CIECA, Головний сервісний центр МВС стане частиною престижної мережі організацій з безпеки дорожнього руху та тестування водіїв в Європі та за її межами.

Україна одразу ж у травні долучиться до конгресу, який щорічно організовує CIECA. Це буде 55-а Генеральна асамблея та конгрес CIECA, яку прийматиме один із учасників Міжнародної комісії з тестування водіїв — Австрійська рада з безпеки дорожнього руху.

У відомстві пояснили, що участь в Міжнародній комісії з тестування водіїв дозволить ефективніше запровадити в Україні стандарти ЄС та покращити процеси складання теоретичних та практичних іспитів, сприятиме розширенню можливостей визнання та обміну українських посвідчень водія в інших країнах без складання іспитів завдяки їх уніфікації. Адже саме об’єднання зусиль та конструктивна співпраця компетентних органів у цій сфері є запорукою досягнення ефективних результатів.

Довідково. Ця міжнародна асоціація (CIECA) заснована у 1956 році в Гаазі, Нідерланди. На сьогодні CIECA об’єднує компетентні органи 38 країн світу, з яких 24 є членами Європейського Союзу.