Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що членство в CIECA є особливо актуальним для Головного сервісного центру МВС з огляду на активізацію євроінтеграційних реформ в Україні. Воно пов’язане з набуттям Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Відтепер участь у Міжнародній комісії з тестування водіїв полегшить реалізацію низки уже запущених проєктів та підготовку нових нормативних актів, які дозволять наблизити законодавство України до положень законодавства ЄС у цій сфері.
Президент CIECA пан Рене Клезен у своєму листі щодо членства України зазначив, що приєднавшись до CIECA, Головний сервісний центр МВС стане частиною престижної мережі організацій з безпеки дорожнього руху та тестування водіїв в Європі та за її межами.
Україна одразу ж у травні долучиться до конгресу, який щорічно організовує CIECA. Це буде 55-а Генеральна асамблея та конгрес CIECA, яку прийматиме один із учасників Міжнародної комісії з тестування водіїв — Австрійська рада з безпеки дорожнього руху.
У відомстві пояснили, що участь в Міжнародній комісії з тестування водіїв дозволить ефективніше запровадити в Україні стандарти ЄС та покращити процеси складання теоретичних та практичних іспитів, сприятиме розширенню можливостей визнання та обміну українських посвідчень водія в інших країнах без складання іспитів завдяки їх уніфікації. Адже саме об’єднання зусиль та конструктивна співпраця компетентних органів у цій сфері є запорукою досягнення ефективних результатів.
Довідково. Ця міжнародна асоціація (CIECA) заснована у 1956 році в Гаазі, Нідерланди. На сьогодні CIECA об’єднує компетентні органи 38 країн світу, з яких 24 є членами Європейського Союзу.
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