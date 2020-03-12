Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством інфраструктури починають підготовку другої евакуації наших громадян із Китаю. Посольству України зараз відомо про 41 громадянина, який знаходиться в Ухані. З них 10 виявили бажання евакуюватися”, – зазначив він.

Кулеба закликав усіх українців, які також хочуть евакуюватися, звернутися в посольство України в Китаї, яке наразі формує списки на евакуацію.

Міністр додав, що українка Анастасія Зінченко, яка не змогла вилетіти додому з Уханя через заборону на вивіз її собаки, зможе оформити всі необхідні документи в Пекіні.

“Зараз влада міста Ухань дозволили виїзд за його межі всередині Китаю. Пані Анастасія виявила інтерес поїхати в Пекін і пройти там необхідні процедури для належного оформлення її собаки”, – розповів Кулеба.

Очільник МЗС уточнив, що дав доручення посольству України в Пекіні посприяти дівчині в поїздці з Уханя в Пекін і в оформленні документів.

Брифінг голови МЗС Дмитра Кулеби щодо ситуації з коронавірусом Брифінг голови МЗС Дмитра Кулеби щодо ситуації з коронавірусом Опубліковано УНИАН Четвер, 12 березня 2020 р.