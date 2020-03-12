Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством інфраструктури починають підготовку другої евакуації наших громадян із Китаю. Посольству України зараз відомо про 41 громадянина, який знаходиться в Ухані. З них 10 виявили бажання евакуюватися”, – зазначив він.
Кулеба закликав усіх українців, які також хочуть евакуюватися, звернутися в посольство України в Китаї, яке наразі формує списки на евакуацію.
Міністр додав, що українка Анастасія Зінченко, яка не змогла вилетіти додому з Уханя через заборону на вивіз її собаки, зможе оформити всі необхідні документи в Пекіні.
“Зараз влада міста Ухань дозволили виїзд за його межі всередині Китаю. Пані Анастасія виявила інтерес поїхати в Пекін і пройти там необхідні процедури для належного оформлення її собаки”, – розповів Кулеба.
Очільник МЗС уточнив, що дав доручення посольству України в Пекіні посприяти дівчині в поїздці з Уханя в Пекін і в оформленні документів.
Брифінг голови МЗС Дмитра Кулеби щодо ситуації з коронавірусом
Брифінг голови МЗС Дмитра Кулеби щодо ситуації з коронавірусом
Опубліковано УНИАН Четвер, 12 березня 2020 р.
- Раніше українка Анастасія Зінченко, котра залишилася в китайському місті Ухань через заборону на вивезення собаки, повідомила, що з нею досі ніхто не зв’язався стосовно можливої евакуації. Перед цим Зінченко писала, що їй дзвонив президент України Володимир Зеленський і обіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину.
- 5 березня у Нових Санжарах (Полтавська область) завершився термін обсервації громадян України та іноземців, яких евакуювали з китайського Уханя 20 лютого через спалах коронавірусу.