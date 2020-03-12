"Укртранснафта" почала прийом азербайджанської нафти для транспортування до Білорусі нафтопроводом "Одеса-Броди".

Про це повідомили в прес-службі “Укртранснафти”.

АТ “Укртранснафта” почало прийом азербайджанської нафти обсягом 90 тисяч тонн для її подальшого транспортування по нафтопроводу “Одеса-Броди” і однієї з двох ниток нафтопроводу “Дружба” в напрямку Білорусі.

Транспортування буде здійснено в рамках чинного до кінця поточного року договору.

“Надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь здійснюється в рамках договору між АТ “Укртранснафта” та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”. Договір діє до кінця 2020 року”, — зазначили в компанії.

Також в “Укртранснафті” наголосили, що забезпечення транзиту нафти до Білорусі “дозволить підвищити рівень завантаження нафтотранспортної системи України”.