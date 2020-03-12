Про це повідомили в прес-службі “Укртранснафти”.
АТ “Укртранснафта” почало прийом азербайджанської нафти обсягом 90 тисяч тонн для її подальшого транспортування по нафтопроводу “Одеса-Броди” і однієї з двох ниток нафтопроводу “Дружба” в напрямку Білорусі.
Транспортування буде здійснено в рамках чинного до кінця поточного року договору.
“Надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь здійснюється в рамках договору між АТ “Укртранснафта” та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”. Договір діє до кінця 2020 року”, — зазначили в компанії.
Також в “Укртранснафті” наголосили, що забезпечення транзиту нафти до Білорусі “дозволить підвищити рівень завантаження нафтотранспортної системи України”.
- Нагадаємо, в квітні минулого року в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить з території Росії по трубопроводу “Дружба”. Вміст хлорорганічних з’єднань перевищувало норму в десятки разів.
- 25 квітня 2019 року “Укртранснафта” вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу “Мозир-Броди” (МН “Дружба”).
- Пізніше Білорусь повністю припинила прийом нафти з РФ до повного витіснення з трубопроводу “Дружба” неякісної російської нафти.