Про це йдеться в указі.

Гуманітарну допомогу направлять “з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу”. Забезпечення допомоги доручено Кабінету Міністрів України.

Кількість жертв потужного землетрусу, який напередодні сколихнув Туреччину та Сирію, зросла до майже 5 000 осіб. Також 20 426 людей постраждали. У Туреччині зруйновано близько 5775 будівель. Ймовірно, дані стосовно загиблих та постраждалих не є остаточними.

6 лютого землетруси сколихнути низку країн, але найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. Геологічна служба США (USGS) зазначала, що землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Його відчули також в Лівані.