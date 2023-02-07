Про це йдеться в указі.
Гуманітарну допомогу направлять “з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу”. Забезпечення допомоги доручено Кабінету Міністрів України.
Кількість жертв потужного землетрусу, який напередодні сколихнув Туреччину та Сирію, зросла до майже 5 000 осіб. Також 20 426 людей постраждали. У Туреччині зруйновано близько 5775 будівель. Ймовірно, дані стосовно загиблих та постраждалих не є остаточними.
6 лютого землетруси сколихнути низку країн, але найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. Геологічна служба США (USGS) зазначала, що землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Його відчули також в Лівані.
- Протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.
- Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважив, що в Україні землетруси можуть статися, зокрема, як у Києві, так і в Криму.
- 6 лютого у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.
- Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.
- У Сирії після землетрусу близько 20 осіб, здебільшого бойовики терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ), втекли з в’язниці. Вони після землетрусу почали бунт і взяли під свій контроль частину в’язниці.