Про це йшлося у відеозверненні міністра, опублікованому в Telegram.
“Зараз ми знаходимося на порозі піку коронавірусної хвороби в Україні. У активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, кількість пацієнтів зростає настільки, що для допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць в лікарнях”, — сказав він.
Степанов зазначив, що “на жаль, таке сталося в багатьох країнах”. У зв’язку з цим міністр закликав громадян дотримуватися нових правил карантину.
“Тому закликаю вас, шановні українці, дуже ретельно дотримуватися нових правил карантину та самоізоляції”, — підкреслив він.
- Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Україну очікує пікове зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.
- За його словами, якби Україна не прийняла більш жорсткі карантинні заходи, пік захворювання в Україні припав би на 14-15 квітня.
- Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.