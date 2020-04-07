Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що зараз Україна знаходиться на порозі піку коронавірусної хвороби.

Про це йшлося у відеозверненні міністра, опублікованому в Telegram.

“Зараз ми знаходимося на порозі піку коронавірусної хвороби в Україні. У активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, кількість пацієнтів зростає настільки, що для допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць в лікарнях”, — сказав він.

Степанов зазначив, що “на жаль, таке сталося в багатьох країнах”. У зв’язку з цим міністр закликав громадян дотримуватися нових правил карантину.

“Тому закликаю вас, шановні українці, дуже ретельно дотримуватися нових правил карантину та самоізоляції”, — підкреслив він.