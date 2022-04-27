Про це він заявив під час брифінгу з очільником Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріо Гроссі.
На думку президента, представництво Росії в МАГАТЕ є непропорційним, а Україна повинна бути представлена в Раді керівних організацій.
Також представники України наполягатимуть на введенні миротворців, аби гарантувати безпеку Запорізької АЕС. Ця станція в жодному разі не може бути передана у розпорядження “Росатома”.
Очільник МАГАТЕ Рафаель Маріо Гроссі запевнив, що організація надаватиме необхідну допомогу у відновленні спроможностей та інфраструктури атомних станцій, зокрема на Чорнобильській АЕС.
“Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки, які створила Росія своєю агресією проти України. Сподіваємося на повну підтримку з боку МАГАТЕ і всієї міжнародної спільноти. Ніхто не має права перетворювати атомну енергетику на зброю, а також шантажувати світ ядерною зброєю”, — наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, наразі радіаційний, протипожежний та екологічний стан на всіх промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах норм. Однак Запорізька атомна електростанція залишається під контролем окупантів.
- Також голова Держагентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко повідомив, що система моніторингу рівня радіаційного забруднення у зоні ЧАЕС не працює – останній зафіксований рівень радіації у сім разів перевищував норму.
- Раніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.
- Зокрема методом катувань російські бойовики змусили персонал Запорізької атомної електростанції станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях.