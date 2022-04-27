Про це він заявив під час брифінгу з очільником Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріо Гроссі.

На думку президента, представництво Росії в МАГАТЕ є непропорційним, а Україна повинна бути представлена в Раді керівних організацій.

Також представники України наполягатимуть на введенні миротворців, аби гарантувати безпеку Запорізької АЕС. Ця станція в жодному разі не може бути передана у розпорядження “Росатома”.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Маріо Гроссі запевнив, що організація надаватиме необхідну допомогу у відновленні спроможностей та інфраструктури атомних станцій, зокрема на Чорнобильській АЕС.

“Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки, які створила Росія своєю агресією проти України. Сподіваємося на повну підтримку з боку МАГАТЕ і всієї міжнародної спільноти. Ніхто не має права перетворювати атомну енергетику на зброю, а також шантажувати світ ядерною зброєю”, — наголосив Зеленський.