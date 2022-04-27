Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна компенсувати збитки, завданих на ядерних об'єктах в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу з очільником Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріо Гроссі.

На думку президента, представництво Росії в МАГАТЕ є непропорційним, а Україна повинна бути представлена в Раді керівних організацій.

Також представники України наполягатимуть на введенні миротворців, аби гарантувати безпеку Запорізької АЕС. Ця станція в жодному разі не може бути передана у розпорядження “Росатома”.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Маріо Гроссі запевнив, що організація надаватиме необхідну допомогу у відновленні спроможностей та інфраструктури атомних станцій, зокрема на Чорнобильській АЕС.