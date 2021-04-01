Про це йдеться в заяві українського МЗС.
“30 та 31 березня в Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке містилося на стоянці у місті”, – йдеться у заяві.
В українському відомстві заявили, що цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов’язання приймальної сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності й поваги дипломатичного агента.
“Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ”, – йдеться у повідомленні.
У зв’язку з переліченими обставинами посольство України в Москві надіслало до МЗС РФ ноту протесту.
- Сьогодні у пресцентрі Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявили, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.