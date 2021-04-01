Міністерство закордонних справ України заявило про провокації проти співробітників українського посольства в Москві і надіслало МЗС РФ ноту протесту.

Про це йдеться в заяві українського МЗС.

“30 та 31 березня в Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке містилося на стоянці у місті”, – йдеться у заяві.

В українському відомстві заявили, що цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов’язання приймальної сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності й поваги дипломатичного агента.

“Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з переліченими обставинами посольство України в Москві надіслало до МЗС РФ ноту протесту.