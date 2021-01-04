Офіс Генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направили до Польщі письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Новаку інкримінується умисне невиконання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).

“За даними слідства, в.о. голови держагентства упродовж 2017-2019 років умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного Суду України про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг у одній з областей України, активно перешкоджаючи їх виконанню. Внаслідок таких дій державним виконавцем на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, а також попереджено колишнього посадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень”, – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що на початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження у зв’язку з направленням повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Натомість, наприкінці вересня того ж року Новак припинив свої повноваження в.о. голови “Укравтодору” та повернувся до Польщі, де був затриманий за вчинення ряду корупційних кримінальних правопорушень.

“У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, – зазначили у відомстві.