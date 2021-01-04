Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що Новаку інкримінується умисне невиконання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).
“За даними слідства, в.о. голови держагентства упродовж 2017-2019 років умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного Суду України про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг у одній з областей України, активно перешкоджаючи їх виконанню. Внаслідок таких дій державним виконавцем на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, а також попереджено колишнього посадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень”, – йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора нагадали, що на початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження у зв’язку з направленням повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Натомість, наприкінці вересня того ж року Новак припинив свої повноваження в.о. голови “Укравтодору” та повернувся до Польщі, де був затриманий за вчинення ряду корупційних кримінальних правопорушень.
“У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, – зазначили у відомстві.
- Раніше антикорупційні органи України та Польщі провели обшуки на території двох країн в рамках розслідування діяльності колишнього очільника “Укравтодору” Славоміра Новака.
- Польський суд заарештував колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака. Його взяли під варту терміном на три місяці.
- 11 вересня польський суд відхилив прохання випустити колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака під заставу.