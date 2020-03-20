Про це поінформував у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
Він уточнив, що прибуття зазначеного вантажу з Китаю очікується “в найближчі 48 годин”.
Так, літак повинен доставити з КНР:
• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які “будуть розподілені по всіх куточках України”;
• 10 апаратів штучної вентиляції легенів;
• 1 млн масок, які “надійдуть в українські аптеки”;
• 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тисяч експрес-тестів;
• 10 тисяч літрів дезінфекційної рідини.
“Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас”, – запевнив Зеленський.
Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!
Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити.
Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
• 10 апаратів штучної вентиляції легень;
• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тис. експрес-тестів;
• 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.
Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас.
Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців.
Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих.
Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Варто відзначити, що вантаж, серед інших, буде супроводжувати народний депутат від “Слуги народу” Андрій Мотовиловець. На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що військовий вантажний літак Іл-76 направляється в Гуанчжоу. Борт повинен прийняти медичний вантаж об 11:00 суботи, 21 березня.
- Напередодні заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що медичні маски повинні з’явитися в українських аптеках вже в цю п’ятницю-суботу.
- До України найближчим часом поставлять тести для діагностики коронавірусу COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для більш ніж 1 млн досліджень.