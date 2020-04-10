Про це в сьогоднішньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський поінформував, що протягом тижня в Україну прибули 4 літаки з Китаю та Південної Кореї, які привезли медичні маски, захисні костюми, апарати ШВЛ та інше обладнання, необхідне для медиків в період пандемії COVID-19. Ще 4 літаки очікуються на вихідних.
“Результатом доставки буде майже півмільйона респіраторів, 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу, 100 тисяч тестів ПЛР та 200 тисяч реагентів, необхідних для ПЛР-тестів. Крім того, 20 тисяч захисних окулярів, 10 апаратів ШВЛ та 10 спецбокс для транспортування хворих, а також майже 10 млн масок, які потраплять на полиці українських аптек”, — сказав він.
Також Зеленський зазначив, що Україна продовжує нарощувати виробництво медичних засобів всередині країни. Для цього з Китаю було експортовано обладнання для виробництва масок.
“Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. На цьому тижні було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже 1 млн масок на день. Літаком з Китаю була доставлена промислова лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні”, — наголосив президент .
- Раніше повідомлялося, що Україна запускає безперервні поставки медичних засобів різного типу з Китаю. Це необхідно для забезпечення безперервної захисту медпрацівників, які лікують пацієнтів, хворих COVID-19.
- В Україні зараз є можливість проводити до 30 тисяч лабораторних тестів на коронавірус COVID-19 протягом тижня. При цьому планується збільшити їх кількість до 80 тисяч в тиждень.