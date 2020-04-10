Про це в сьогоднішньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський поінформував, що протягом тижня в Україну прибули 4 літаки з Китаю та Південної Кореї, які привезли медичні маски, захисні костюми, апарати ШВЛ та інше обладнання, необхідне для медиків в період пандемії COVID-19. Ще 4 літаки очікуються на вихідних.

“Результатом доставки буде майже півмільйона респіраторів, 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу, 100 тисяч тестів ПЛР та 200 тисяч реагентів, необхідних для ПЛР-тестів. Крім того, 20 тисяч захисних окулярів, 10 апаратів ШВЛ та 10 спецбокс для транспортування хворих, а також майже 10 млн масок, які потраплять на полиці українських аптек”, — сказав він.

Також Зеленський зазначив, що Україна продовжує нарощувати виробництво медичних засобів всередині країни. Для цього з Китаю було експортовано обладнання для виробництва масок.

“Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. На цьому тижні було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже 1 млн масок на день. Літаком з Китаю була доставлена ​​промислова лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні”, — наголосив президент .