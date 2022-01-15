У 2021 році країна найбільше продала на зовнішніх ринках чорних металів, зернових та олійних культур.

Про це повідомляє Держстат.

Протягом 11 місяців 2021 року Україна збільшила експорт товарів на 38,2%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Загалом з країни експортували товарів на 61,27 млрд доларів.

За цей період імпорт товарів збільшився на 33,8% та сягнув 64,87 млрд доларів.

За даними статистичного відомства, протягом січня-листопада року, який минув, Україна торувала із 235 країнами світу.

Як повідомляється, найбільше товарів за 11 місяців 2021 року Україна експортувала до Китаю (на 7,34 млрд дол.), Польщі (на 4,87 млрд дол.) та Туреччини (на 3,61 млрд дол.).

У ТОП-3 проданих нашою країною товарів на зовнішніх ринках увійшли чорні метали (зростання склало 80,8%, у порівнянні із 2020 роком), зернові (+25,8%) та жири й олії тваринного або рослинного походження (+18%).

Щодо імпорту, то найбільше за цей період наша держава завезла товарів з Китаю (зростання склало 30%), Німеччини (+18,2%) та Російської Федерації (+ 31,4%).

За даними Держстату, основу імпорту склали машини, обладнання та механізми (+ 23,2%, у порівнянні із 2020 роком), паливо, нафта і продукти її перегонки (+75,3%), продукція хімічної промисловості (+31,8%).