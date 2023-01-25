Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, заявив радник міністра оборони України.

Про це повідомляє Reuters.

Україна отримала величезне посилення своїх військ, оскільки Німеччина оголосила про плани надати Києву важкі танки, поклавши край тижням дипломатичного глухого кута в цьому питанні. Сполучені Штати також висловили готовність зробити аналогічний крок.

Наступною великою перешкодою тепер будуть винищувачі”, – сказав Reuters радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак.

Військово-повітряні сили України мають парк застарілих винищувачів радянських часів, які зійшли з конвеєра ще до того, як Київ проголосив незалежність. Бойові літаки використовуються для місій перехоплення та для нападу на російські позиції.

Якщо ми отримаємо їх (західні винищувачі), то переваги на полі бою будуть просто величезними… Це не тільки F-16, це те, чого ми хочемо”, – наголосив він.

Військова підтримка Заходу була життєво важливою для Києва і швидко розвивалася під час повномасштабної війни. До вторгнення навіть ідея постачання летальної допомоги Україні була дуже суперечливою, але західні постачання з того часу руйнували “табу за табу”.

Своєю чергою, дослідник аналітичного центру RUSI в Лондоні Джастін Бронк наголосив, що українські ВПС значно виграють від західних винищувачів з точки зору летального результату повітря-повітря і потенційно повітря-земля.

Та, попри поки що будь-яку відсутність значних відчутних зрушень у цьому питанні, ВПС України прагнули кращих літаків протягом всієї війни.

Український пілот на псевдо Джус розповів Reuters минулого місяця, що багато його однолітків у ВПС брали уроки англійської у вільний час, в очікуванні того, що одного дня Київ отримає іноземні літаки, такі як винищувач F-16.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що питання винищувачів F-16 для України вже “взяли у роботу”.

Довідка. F-16 – легкий багатоцільовий винищувач із США четвертого покоління. F-16 досі залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Зокрема і завдяки своїм постійним модернізаціям. Характеристики: маса з двигуном F100 – 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 – 9 017/9 466 кг; максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м; стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас – 511 снарядів); ракети повітря-повітря – AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2; ракети повітря-поверхня – 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk; кориговані бомби – 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM; кориговані касетні бомби – CBU-103, CBU-104, CBU-105; бомби вільного падіння – Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.