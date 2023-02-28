Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що підставою для пред’явлення позову про націоналізацію його активів стали матеріали кримінального провадження за фактом пособництва державі-агресору.

За даними слідства, бенефіціарним власником фінустанови є громадянин РФ – президент російського футбольного клубу “ЦСКА”. Він пов’язаний з державною корпорацією “РОСТЕХ”, яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.

Зазначено, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України стосовно нього застосовано санкції строком на 10 років.

Також додається, що у ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування. Кошти установа отримала після початку активної фази бойових дій. Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 разів перевищує розмір статутного капіталу установи.

Крім того, в межах розслідування правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.