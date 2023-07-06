Джерело: Bloomberg

Оновлена база даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, повідомляє, що союзники вже передали Україні 471 новий танк від початку повномасштабної війни. Ще 286 обіцяних танків поки не надійшли до України.

У поєднанні з підрахунком розвідувальної групи Oryx щодо кількості втраченого та захопленого обладнання, цифри свідчать про те, що танковий парк України зріс з початку вторгнення минулого року, тоді як танковий парк Росії скоротився вдвічі.

Розрив у кількості озброєння також скоротився щодо артилерії та реактивних систем залпового вогню, хоча й зі значно меншим відривом.

Дані про танки, зокрема, узгоджуються з парламентськими свідченнями, наданими начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним цього тижня.

“Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 танків на рік”, — сказав Радакін комітету законодавчої влади з питань оборони.

За даними Oryx, які фіксують лише втрати, які вони можуть підтвердити, 2082 російські танки було знищено, пошкоджено, покинуто або захоплено з початку війни в 2022 році.

РФ спочатку мала 3417 доступних танків, згідно з даними Military Balance, щорічним довідником World Armoures, опублікованими Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, лондонським аналітичним центром.

Однак такі цифри не можуть бути точними, оскільки обидві сторони не називають свої втрати посилаючись на державну таємницю. Також існують значні труднощі зі збором даних у відкритих джерелах, насамперед коли йдеться про втрати України, які менш добре зареєстровані. Також немає достовірних даних про кількість резервних танків або артилерії, які Росія виготовила або вилучила з глибоких складів з початку війни.

Однак, за словами Йогана Мішеля, фахівця з сухопутної війни з IISS, Україна, здається, пройшла перший рік війни приблизно з тією ж кількістю важкого озброєння, що мала на початку, попри великі втрати. На початку цього року Мішель провів власний аналіз доступних даних, внісши поправки на можливі упередження в даних. Відтоді було більше втрат, поставок і захоплень російських танків.

Однак цього не можна сказати про Росію, яка також має резервувати частину своїх сил для оборони в інших частинах своєї держави.

Зміна балансу важких озброєнь є важливою, але далеко не вирішальною для поточного контрнаступу України, вважає Мішель.

“Навіть якщо ситуація більш рівна в цифрах, це не так. Проблема в тому, що Україні зараз потрібно повернути територію, тому вона перебуває в наступі проти добре підготовленої оборони, а для цього потрібна сильна перевага”, — сказав Мішель.

Це пояснює зосередженість українських сил на знищенні російської артилерії та шляхів забезпечення перед тим, як направити основну частину бригад, підготовлених до контрнаступу.

Генштаб України останнім часом майже щодня заявляє про знищення понад 30 російських артилерійських установок. Артилерійські втрати особливо важко перевірити, оскільки вони зазвичай приховані далеко за лінією фронту.

Кільський інститут оновив дані за період з 25 лютого по 31 травня, встановивши, що обіцянки щодо допомоги були значно нижчими, ніж взимку, попри деякі великі пакети з Німеччини та США, причому військові зобов’язання за цей період становили 9 мільярдів євро.

Водночас зросла частка військової допомоги відносно фінансових і гуманітарних зобов’язань, повідомили в інституті. У звіті мовиться, що США та країни-члени Європейського Союзу найповільніше виконують зобов’язання щодо зброї: 286 із 757 танків і 177 із 556 155-мм та 152-мм гаубиць ще не надійшли.

Ці затримки можуть зробити навіть деякі з поставлених танків менш ефективними, ніж вони повинні бути, оскільки українським силам довелося поспішати з навчанням, часто різними партнерами з Організації Північноатлантичного договору, які мають різну практику.

“Поки українці не матимуть явної переваги, ціна спроби просунутися вперед буде дуже високою”, — сказав Мішель.