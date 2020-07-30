Про це заявили в МЗС України у коментарі агентству “Укрінформ”.
В МЗС України зазначили, що така поведінка російських дипломатів не викликало здивування.
“Не здивовані фактом повернення російським МЗС ноти протесту України у зв’язку з проведенням 26 липня 2020 року в тимчасово окупованому Севастополі так званого “військово-морського параду” з пропозицією Україні “позбутися ілюзій і звикнутись з тим фактом, що Крим і Севастополь є невід’ємною частиною Росії”, – заявили в дипвідомстві. Додавши, що “звиклись лише з фактом страусячої поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було”.
Також в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія “повинна звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних та майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її триваючою збройною агресією проти України”.
- Нагадаємо, в неділю, 26 липня, в українському Севастополі російські окупанти організували “парад кораблів” (з нагоди дня військово-морського флоту РФ). У зв’язку з цим Україна передала російському МЗС ноту протесту.
- Водночас Росія повернула без розгляду ноту протесту щодо параду в Криму.