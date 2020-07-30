В Міністерстві закордонних справ України заявили, що повернення Росією ноти протесту щодо проведення 26 липня в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" свідчить про страусячу поведінку російської дипломатії.

Про це заявили в МЗС України у коментарі агентству “Укрінформ”.

В МЗС України зазначили, що така поведінка російських дипломатів не викликало здивування.

“Не здивовані фактом повернення російським МЗС ноти протесту України у зв’язку з проведенням 26 липня 2020 року в тимчасово окупованому Севастополі так званого “військово-морського параду” з пропозицією Україні “позбутися ілюзій і звикнутись з тим фактом, що Крим і Севастополь є невід’ємною частиною Росії”, – заявили в дипвідомстві. Додавши, що “звиклись лише з фактом страусячої поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було”.

Також в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія “повинна звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних та майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її триваючою збройною агресією проти України”.