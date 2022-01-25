Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю міжнародній агенції CNN.
“Якщо хтось за нашою спиною піде на поступки в питанні України – ми цього ніколи не сприймемо. Ми не станемо в положення країни, яка чує вказівку великої держави та починає її виконувати”, – зазначив Кулеба.
Міністр додав, що Україна і так вже дорого заплатила за те, щоб мати право самостійно вирішувати своє майбутнє.
“Ми багато заплатили. Включаючи 15 тисяч життів наших громадян”, – додав глава МЗС.
Що стосується можливого нового вторгнення Росії в Україну, то Дмитро Кулеба зауважив, що вірить у допомогу США.
“Я знаю, що президент США Джозеф Байден особисто відданий Україні. Він знає про нашу країну і він точно не хоче, аби Росія її знищила”, – підкреслив міністр.
- Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Францію не романтизувати вчинки Російської Федерації зауваживши, що поблизу українських кордонів стоять не “балерини та поети”.
- Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Путін зупиняється лише там, де його зупинять.
- Окрім цього, Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна продовжить діалог з Німеччиною щодо постачання зброї.