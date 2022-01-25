За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна не буде йти на поступки Кремлю, щоб заспокоїти президента РФ Володимира Путіна. Окрім цього, Україна не сприйме ніякі компроміси, які будуть домовлені за її спиною.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю міжнародній агенції CNN.

“Якщо хтось за нашою спиною піде на поступки в питанні України – ми цього ніколи не сприймемо. Ми не станемо в положення країни, яка чує вказівку великої держави та починає її виконувати”, – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що Україна і так вже дорого заплатила за те, щоб мати право самостійно вирішувати своє майбутнє.

“Ми багато заплатили. Включаючи 15 тисяч життів наших громадян”, – додав глава МЗС.

Що стосується можливого нового вторгнення Росії в Україну, то Дмитро Кулеба зауважив, що вірить у допомогу США.