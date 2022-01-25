Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю міжнародній агенції CNN.

“Якщо хтось за нашою спиною піде на поступки в питанні України – ми цього ніколи не сприймемо. Ми не станемо в положення країни, яка чує вказівку великої держави та починає її виконувати”, – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що Україна і так вже дорого заплатила за те, щоб мати право самостійно вирішувати своє майбутнє.

“Ми багато заплатили. Включаючи 15 тисяч життів наших громадян”, – додав глава МЗС.

Що стосується можливого нового вторгнення Росії в Україну, то Дмитро Кулеба зауважив, що вірить у допомогу США.

“Я знаю, що президент США Джозеф Байден особисто відданий Україні. Він знає про нашу країну і він точно не хоче, аби Росія її знищила”, – підкреслив міністр.