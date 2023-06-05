Джерело: NHK.

В інтерв’ю міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що винищувачі, які країна давно прагне отримати, “не змінять правил гри цього літа”.

Низка країн Заходу планують навчати українських пілотів. Проте тренування займе певний час.

Окрім цього, Україна повинна буде домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерно-технічними кадрами. Такі спеціалісти зможуть обслуговувати та ремонтувати складні літаки.

Олексій Резніков наголосив, що до розгортання F-16 Україна буде готова восени або взимку.

Про те, чи розпочала Україна “формувальні операції”, міністр відповісти відмовився. Подібні кроки передбачають напади на склади зброї та інші бази матеріально-технічного забезпечення росіян з метою підготовки до контрнаступу. Він додав, що подібне повинні обговорювати генерали, а не міністри.