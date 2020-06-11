Україна не буде змінювати Закон про освіту, який викликав численні дискусії в сусідніх країнах, зокрема в Угорщині.

Про це міністр МЗС Дмитро Кулеба розповів в ток-шоу “Право на владу“.

“Україна не буде вносити ніяких змін в закон про освіту, крім тих, які були обумовлені рішенням Венеціанської комісії”, – сказав Кулеба.

Кулеба нагадав, що Венеціанська комісія рекомендувала продовжити перехідний період для переходу на нову систем навчання і Україна виконує цю рекомендацію.

Разом з тим за словами глави МЗС, Угорщина погоджується, що українці угорського походження повинні володіти українською мовою.

Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.

Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешту до документа були враховані й вето було знято.