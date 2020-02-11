Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ“.
“З огляду на продовження російської агресії проти України і окупації Росією українських територій немає будь-яких підстав підвищувати статус дипломатичних відносин шляхом призначення посла України“, – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що Україна і Росія взаємно відкликали послів ще в 2014 році.
Також в 2018 році українським парламентом було прийнято закон “Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією“.
- Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо імплементації спільної зовнішньої політики та політики безпеки, якою Росію визнано “неминучим джерелом загроз”.
- 18 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену українську резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна”, яка, зокрема, засуджує дії РФ, пов’язані з арештами кримських активістів за звинуваченням у тероризмі.
- Також була прийнята резолюція, що закликає РФ, як державу-окупанта, вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.