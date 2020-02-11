У Міністерстві закордонних справ повідомили, що не планують призначати посла України в Росії.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ“.

“З огляду на продовження російської агресії проти України і окупації Росією українських територій немає будь-яких підстав підвищувати статус дипломатичних відносин шляхом призначення посла України“, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна і Росія взаємно відкликали послів ще в 2014 році.

Також в 2018 році українським парламентом було прийнято закон “Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією“.