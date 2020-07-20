Про це повідомили під час спільної прес-конференції директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і виконуючий обов’язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.
“Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день у головного підозрюваного подвійне громадянство – Польщі та України”, – зазначив Ситник.
Що стосується можливої екстрадиції, то, як зазначив директор НАБУ, про неї мова може і не йти.
“Ми не бачимо принципової різниці, де буде проходити суд. Дії, які інкримінуються, спільно оцінені як нами, так і нашими польськими колегами”, – зазначив він.
В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук повідомив, що в даний час йому пред’явлено польською стороною підозру в рамках законодавства Польщі. Але інформація, яка отримана в рамках роботи спільної групи, також використана.
Ситник додав, що підозри, підготовлені в Україні антикорупційними органами, спрямовані до Польщі.
“Також деякі підозри, підготовлені польською стороною, передані нам і ми вручаємо їх на території України”, – розповів глава НАБУ.
- Раніше в НАБУ повідомили, що затриманий в Польщі колишній керівник “Укравтодору” Славомыр Новак використовував службове становище, щоб отримувати хабарі від фірм, які будували дороги в Україні.