У затриманого в Польщі ексглави Державної автомобільної служби України Славоміра Новака подвійне громадянство, необхідності його екстрадиції в Україну може і не бути.

Про це повідомили під час спільної прес-конференції директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і виконуючий обов’язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

“Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день у головного підозрюваного подвійне громадянство – Польщі та України”, – зазначив Ситник.

Що стосується можливої ​​екстрадиції, то, як зазначив директор НАБУ, про неї мова може і не йти.

“Ми не бачимо принципової різниці, де буде проходити суд. Дії, які інкримінуються, спільно оцінені як нами, так і нашими польськими колегами”, – зазначив він.

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук повідомив, що в даний час йому пред’явлено польською стороною підозру в рамках законодавства Польщі. Але інформація, яка отримана в рамках роботи спільної групи, також використана.

Ситник додав, що підозри, підготовлені в Україні антикорупційними органами, спрямовані до Польщі.

“Також деякі підозри, підготовлені польською стороною, передані нам і ми вручаємо їх на території України”, – розповів глава НАБУ.