Президент України Володимир Зеленський запевнив Сполучені Штати Америки, що наша країна не дозволить собі будь-яке втручання у вибори в США і не завдасть шкоди партнерським відносинам з цією країною.

Відповідну заяву Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Глава держави зазначив, що періодично в публічному просторі “з’являються “сенсаційні дані” про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах”.

“Так от! Як президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна, зі свого боку, також абсолютно впевнена в тому, що і з боку її партнерів буде не менш шанобливе ставлення до її суверенного права на внутрішні справи.

“Тільки на таких засадах і можна вибудувати міцні стратегічні партнерські відносини”, – написав глава держави.

Зеленський наголосив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику США – це питання її національної безпеки.

“Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, та не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми. Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски”, – підсумував Зеленський.

Дана заява українського лідера з’явилася на тлі публікації заяви директора Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни.

Серед іншого в заяві Еваніни говорилося про публікацію українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.

“Проросійський український парламентарій Андрій Деркач поширює претензії про корупцію, зокрема, через оприлюднення записів телефонних дзвінків, щоб підірвати кандидатуру колишнього віцепрезидента Байдена і Демократичну партію. Деякі діячі, пов’язані з Кремлем, також прагнуть посилити кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні”, – зазначив Еваніна.