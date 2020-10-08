Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання кількості випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він пояснив, що локдаун зазвичай вводиться, щоб “розірвати ланцюг передачі хвороби”.

“Я прекрасно розумію, що ми не можемо зараз піти тим шляхом, яким вже пішли деякі європейські країни. Тим шляхом, яким пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів у зв’язку зі збільшенням кількості хворих”, – наголосив Степанов.

Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.

“Я буду зараз радитися з фахівцями, яким чином нам, з одного боку, не зупинити економіку.., але знайти баланс, який ми будемо виконувати. Така своєрідна домовленість між усіма, щоб усім могла бути надана медична допомога. Цей баланс – з одного боку, це робота економіки, робота країни, а з іншого боку – виконання правил”, – пояснив Степанов.

Очільник МОЗ говорив дуже емоційно. Він нагадав, що у медичної системи України “є певна межа”.

“У нас є обмежена кількість реаніматологів, інфекціоністів, лікарів… У наших лікарнях станом на сьогоднішній ранок знаходяться вже понад 20 тисяч хворих, тобто понад 20 тис. ліжок вже зайняті хворими. І кожного дня ця кількість збільшується”, – повідомив він.

Степанов зазначив, що “світ не придумав іншого способу зупинки хвороби, ніж дотримання правил”, але в Україні “багато політиків перед виборами набирають бали за рахунок COVID-19”.

Він також наголосив, що українські лікарі “вже виснажені”.

“Медична система просто не витримає, якщо ми не почнемо всі без винятку дотримуватися правил… Який би план не був створений, є базові речі, які необхідні: це використання маски, дотримання дистанції, мінімальна кількість контактів і користування антисептиками. Це – базові речі. Це відсутність будь-яких масових заходів, де можлива відповідна передача. Це дотримання тих правил, які встановлені в нашій країні. Це коли в ресторані не 20 людей сидить за столом, поруч один з одним, а 4 людини – так, як це встановлено. Це коли правил дотримуються в магазині, у транспорті. Всі ці правила були розроблені з однією метою: щоб зменшити кількість людей, які захворіли, розривати ланцюг передачі хвороби”, – заявив міністр.

Станом на ранок четверга, 8 жовтня, в Україні підтверджено 5397 нових випадків коронавірусу COVID-19. Вперше з початку спалаху в нашій країні показник добової захворюваності перевищив позначку в 5 тисяч.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов припускав, що посилення карантину в Україні можливе, але повернення до повного локдауну не треба.