Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону UAразом.
Міністр розповів, що на ЧАЕС все ще залишилася та зміна, яку захопили в полон окупанти 24 лютого – вони працюють безперестанку з того часу. Він наголосив, що українські заручники тримаються.
“Втрачено зв’язок із даними моніторингу, це означає, що ми наразі не знаємо, яке там становище, який рівень радіації”, – наголосив Герман Галущенко.
Також він зауважив, що стан на ЗАЕС лишається вкрай напруженим – на станції багато військових, техніки та сторонніх людей. Дуже багато роботи виконується для ліквідації наслідків обстрілу окупантами, і наразі там все ще знаходиться багато нерозірваних мін.
“Уявіть собі, що таке міни біля атомного блока. Тут навіть слова важко підібрати, щоб описати, що роблять окупанти”, – наголосив Галущенко.
Міністр також стверджує, що це все може призвести до загальноєвропейської ядерної катастрофи. Він нагадав на критичній важливості закриття неба над Україною в умовах російської агресії.
- Нагадаємо, в результаті ворожих дій російських загарбників у Чорнобилі була повністю знеструмлена атомна електростанція.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції.
- Також методом катувань російські бойовики змусили персонал Запорізької атомної електростанції станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях.
- Російські загарбники на Харківщині продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки мирного населення.