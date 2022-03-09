Втрата зв'язку з даними моніторингу радіаційної ситуації на Чорнобильській АЕС означає відсутність інформації в України про рівень радіації в зоні відчуження. Біля Запорізької атомної електростанції багато нерозірваних мін, які несуть небезпеку.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону UAразом.

Міністр розповів, що на ЧАЕС все ще залишилася та зміна, яку захопили в полон окупанти 24 лютого – вони працюють безперестанку з того часу. Він наголосив, що українські заручники тримаються.

“Втрачено зв’язок із даними моніторингу, це означає, що ми наразі не знаємо, яке там становище, який рівень радіації”, – наголосив Герман Галущенко.

Також він зауважив, що стан на ЗАЕС лишається вкрай напруженим – на станції багато військових, техніки та сторонніх людей. Дуже багато роботи виконується для ліквідації наслідків обстрілу окупантами, і наразі там все ще знаходиться багато нерозірваних мін.

“Уявіть собі, що таке міни біля атомного блока. Тут навіть слова важко підібрати, щоб описати, що роблять окупанти”, – наголосив Галущенко.

Міністр також стверджує, що це все може призвести до загальноєвропейської ядерної катастрофи. Він нагадав на критичній важливості закриття неба над Україною в умовах російської агресії.