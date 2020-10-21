Станом на 21 жовтня Україна не веде жодних переговорів про можливу закупівлю російських вакцин проти коронавірусу. В МОЗ не впевнені в ефективності та безпечності вакцин з РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві нагадали, що лікарські засоби, зокрема імунобіологічні препарати, допускаються до застосування в Україні за наявністю документа про їх державну реєстрацію. Вона здійснюється на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів, проведеної Державним експертним центром МОЗ України.

“Наразі заяв щодо державної реєстрації російської вакцини Гам-КОВИД-Вак у встановленому порядку від жодних суб’єктів не надходило. Окрім того, за наявною інформацією, цей продукт так само не проходив експертизу та реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю та використання в Україні”, – повідомили у МОЗ.

До слова, Україна буде забезпечена вакциною проти коронавірусу у рамках механізму COVAX. Передбачається, що це будуть вакцини фірми AstraZeneca (UK) та Novavax (USA). Їх виділять безоплатно або за цінами, нижчими за ринкові.