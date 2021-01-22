Вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer неможливо закупити через те, що держава Україна не зверталася з проханням щодо реєстрації вакцини. Цю процедуру слід було здійснити через Міністерство охорони здоров’я.

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook.

За його словами, депутати фракції “Європейська солідарність” Ірпінської міської ради звернулися з проханням надати інформацію щодо можливості закупки вакцини Pfizer BioNTech для Ірпінської громади. Однак компанія відповіла, що це зробити неможливо через бездіяльність українського МОЗ.

“На жаль, ми останніми в Європі розпочнемо вакцинацію, та ще й наразі не зрозуміло коли. Здається, зрозуміло чому”, – додав Гончаренко.