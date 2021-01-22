Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook.
За його словами, депутати фракції “Європейська солідарність” Ірпінської міської ради звернулися з проханням надати інформацію щодо можливості закупки вакцини Pfizer BioNTech для Ірпінської громади. Однак компанія відповіла, що це зробити неможливо через бездіяльність українського МОЗ.
“На жаль, ми останніми в Європі розпочнемо вакцинацію, та ще й наразі не зрозуміло коли. Здається, зрозуміло чому”, – додав Гончаренко.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.