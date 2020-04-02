Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що Україна не має змоги дотримуватися карантину протягом двох або трьох місяців.

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні разом з міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком провели онлайн-зустріч з представниками Американської торгової палати в Україні. Обговорили діяльність в умовах карантинних заходів, які проводить уряд у зв’язку з поширенням коронавірусного захворювання. Розуміємо, що обмеження можуть бути неприємними та незручними для бізнесу, проте вони дають результат в питанні порятунку життів українців”, – пише він.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна враховує сьогоднішній досвід інших країн, тому що по суті сьогодні ніхто не має готових стратегій перед загрозами кризи.

На думку голови уряду, Україна не може дозволити собі два або три місяці “сидіти на дивані”.

“Треба думати про економіку, тому разом з бізнесом і кращими вченими проводиться робота над створенням стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економічні експерти”, – написав він.