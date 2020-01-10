П'ятий Президент України Петро Порошенко порадив , як варто вчиняти в ситуації щодо катастрофи українського літака в Ірані.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не даремно ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але, одна річ – знати, інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали”, – пише Порошенко.

П’ятий Президент також закликав ініціювати скликання спеціального засідання Радбезу ООН, щоб за участі України обговорити ситуацію з приводу катастрофи українського літака.

“Президент повинен негайно направити до Ірану свого спеціального представника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами”, – підкреслює він.

Крім того, Порошенко стверджує, що Україна зобов’язана терміново застосувати механізми структур ЄС і НАТО, ефективно комунікуючи з усіма союзниками.

“Мова йде не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів і іміджу України. Це саме той випадок, коли влада і державницька опозиція повинні разом захищати Україну”, – написав він.

Також Порошенко висловив співчуття близьким загиблих в авіакатастрофі.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.