У Міжнародному валютному фонді вважають, що українська економіка не оговтається від кризи через епідемію коронавірусу до 2023 року.

Про це повідомляється в опублікованому меморандумі МВФ з Україною.

У фонді прогнозують, що епідемія коронавірусу сильно вдарить по економіці України, оскільки вона вже скоротилася на 1,5% тільки за перший квартал, а до кінця року прогнозується падіння ще на 8%.

Відзначається, що докризові прогнози говорили про зростання економіки на 3%.

У МВФ вважають, що від обмежень, введених в рамках карантину, найсильніше постраждають роздрібна торгівля, внутрішнє виробництво і транспортна сфера України.

Крім того, очікується, що з кінця поточного року відновлення економіки будуть стримувати послаблені баланси банків і підприємств, а також фіскальний тиск.

Уточнюється, що в кінці 2021 року обсяги виробництва в Україні перебуватимуть приблизно на 6% нижче рівня кінця 2019 року.

Водночас в МВФ прогнозують, що економічне зростання в Україні буде поступово зростати на 4% в найближчі роки, однак, обсяги виробництва досягнуть докризового рівня не раніше 2023 року.