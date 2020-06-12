Про це повідомляється в опублікованому меморандумі МВФ з Україною.
У фонді прогнозують, що епідемія коронавірусу сильно вдарить по економіці України, оскільки вона вже скоротилася на 1,5% тільки за перший квартал, а до кінця року прогнозується падіння ще на 8%.
Відзначається, що докризові прогнози говорили про зростання економіки на 3%.
У МВФ вважають, що від обмежень, введених в рамках карантину, найсильніше постраждають роздрібна торгівля, внутрішнє виробництво і транспортна сфера України.
Крім того, очікується, що з кінця поточного року відновлення економіки будуть стримувати послаблені баланси банків і підприємств, а також фіскальний тиск.
Уточнюється, що в кінці 2021 року обсяги виробництва в Україні перебуватимуть приблизно на 6% нижче рівня кінця 2019 року.
Водночас в МВФ прогнозують, що економічне зростання в Україні буде поступово зростати на 4% в найближчі роки, однак, обсяги виробництва досягнуть докризового рівня не раніше 2023 року.
- Напередодні виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд.
- Україна очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у червні.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Міжнародний валютний фонд не вимагає від України прийняття рішень щодо підвищення пенсійного віку і тарифів на газ та опалення.