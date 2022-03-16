Про це сповістила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Верещук наголосила, що російські окупанти вкотре порушують домовленості про припинення вогню та обстрілюють колони та місця, де заплановані евакуації населення. Також загарбники навіть беруть у заручники осіб, які супроводжують гуманітарні вантажі. В таких умовах, зокрема і без відповіді Червоного Хреста, проводити евакуацію складно.
Водночас з тим, уряд продовжує працювати над розробкою маршрутів для гуманітарної допомоги до захоплених окупантами міст. Це зокрема міста та селища Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.
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