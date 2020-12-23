Україна не отримувала фінальний звіт Ірану щодо катастрофи МАУ, – Єнін

Інформація про те, що Іран передав Україні фінальний звіт щодо катастрофи МАУ в небі над Тегераном, яку оприлюднили іранські ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За його словами, Іран заявив, що звіт готовий, але поки не передав його Україні.

“Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, однак документи відсутні”, – сказав він.

Єнін наголосив, що, відповідно до Чиказької конвенції, якщо технічне розслідування не завершується впродовж одного календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона зобов’язана оприлюднити проміжний звіт.

“Остаточний звіт з технічного розслідування є тим фінальним документом, на якому надалі базуватиметься як кримінальне розслідування, так і визначення відповідних сум, компенсацій, про які ми ведемо переговори з іранською стороною”, – додав Єнін.

Заступник глави МЗС додав, що поки зарано коментувати звіт, але Україна наполягає на об’єктивному та неупередженому розслідуванні.

Нагадаємо, що 22 грудня іранські ЗМІ повідомили, що організація цивільної авіації Ірану сформувала фінальний технічний звіт про причини катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в небі над Тегераном. Всі матеріали начебто передані представникам України, а також представникам усіх держав, громадяни яких загинули під час катастрофи.

Катастрофа літака МАУ