Україна не отримувала фінальний звіт Ірану щодо катастрофи МАУ, – Єнін

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
За його словами, Іран заявив, що звіт готовий, але поки не передав його Україні.
“Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, однак документи відсутні”, – сказав він.
Єнін наголосив, що, відповідно до Чиказької конвенції, якщо технічне розслідування не завершується впродовж одного календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона зобов’язана оприлюднити проміжний звіт.
“Остаточний звіт з технічного розслідування є тим фінальним документом, на якому надалі базуватиметься як кримінальне розслідування, так і визначення відповідних сум, компенсацій, про які ми ведемо переговори з іранською стороною”, – додав Єнін.
Заступник глави МЗС додав, що поки зарано коментувати звіт, але Україна наполягає на об’єктивному та неупередженому розслідуванні.
Нагадаємо, що 22 грудня іранські ЗМІ повідомили, що організація цивільної авіації Ірану сформувала фінальний технічний звіт про причини катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в небі над Тегераном. Всі матеріали начебто передані представникам України, а також представникам усіх держав, громадяни яких загинули під час катастрофи.
Катастрофа літака МАУ
8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- У жовтні у Тегерані стартував другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 21 жовтні стало відомо, що протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію про результати розслідування авіакатастрофи.