Кабінет Міністрів України не планує припиняти авіасполучення або обмежувати подорожі на час свят.

Про це повідомив сьогодні на підсумковому річному онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я хочу запевнити, що таких планів немає. Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує вводити якісь обмеження на авіасполучення”, – наголосив Кулеба.

Водночас очільник МЗС закликав громадян, які все-таки вирішать подорожувати, дотримуватися максимальних заходів безпеки в умовах пандемії коронавірусу.

“І будемо сподіватися, що нічого форс-мажорного не станеться в найближчі тижні в світі. Я маю на увазі форс-мажори, пов’язані з пандемією. І нам не доведеться переглядати це рішення. На сьогодні позиція Уряду є такою”, – заявив Кулеба.

Міністр уточнив, що авіасполучення з Великою Британією, де виявлено новий штам коронавірусу, також не планують припиняти.

“У нас дуже обмежено, зведено до критичного мінімуму авіасполучення з Британією. Ситуація залишається контрольованою. Ми уважно стежимо за розвитком дискусій щодо нового штаму (коронавірусу – ред.) в Евросоюзі і наразі не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією”, – зазначив Кулеба.

Він уточнив, що відразу після оприлюднення інформації про новий штам авіасполучення з Британією закрили ті країни, які мали “великий і динамічний пасажиропотік” з нею. Але “другої хвилі й масового глобального блокування авіасполучення” немає.

(На відео – з 11:50 та 28:15)