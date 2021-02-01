Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.
“Поки що ми діємо в межах виключно міжнародного законодавства. Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток №6 до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І наразі жодних інших паспортів ми не збираємося впроваджувати. Ми просто нашу систему охорони здоров’я перелаштували так, що за потреби двома натисканнями на клавіатурі можна видати необхідну форму довідки людині, яка буде подорожувати, й, імовірно, якась країна введе вимогу, що під час перетину кордону треба пред’явити міжнародне свідоцтво про вакцинацію”, – пояснв Ляшко.
Він додав, що ця довідка буде безкоштовною, втім, вона не буде обов’язковою всередині країни.
“100% можу сказати, що такого не буде, допоки є обмежений доступ до вакцин. І наразі ми чітко розуміємо підходи до запровадження або незапровадження якихось довідок”, – сказав Ляшко.
Він наголосив, що необхідно розділяти питання імунного паспорта і міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
“У нас вже велика кількість людей, які перехворіли і потрапили в статистику, є люди, які перехворіли, але їх система охорони здоров’я не побачила, бо не звернулися за медичною допомогою, перенесли легко, не звернулися за тестуванням. Такі люди є. І в них є імунітет, який утворився внаслідок хвороби. Тому впровадження довідок і паспортів може призвести до поділу людей. Зараз розглядаються різні питання як на рівні ЄС, так і на рівні ВООЗ, і ми долучені до цих процесів, тому треба ухвалювати рішення виважено, вони мають враховувати як захист і вплив на епідемію, так і права людини зробити певні речі та вибір”, – додав головний санлікар.
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