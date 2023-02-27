Про це повідомив депутат в інтерв’ю “Європейській правді”.
За його словами, Україні розглядає Придністров’я як другорядну небезпеку, але реальну. Оскільки війна, яку розв’язала РФ, кривава, жорстока і непередбачувана – “зберігається ризик удару в спину Україні з Придністров’я, тобто з території Молдови”. Він додав, що Україну дратує те, що їй доводиться тримати військові підрозділи у цьому регіоні.
“І Україна має повне право розглядати, зокрема, військовий сценарій попередження удару з території Молдови”, – пояснив депутат.
Він вважає, що Україна не вдаватиметься до таких дій. Водночас між керівниками країн триває діалог.
“Хочу наголосити, що зараз існує відвертий конструктивний діалог між Україною і Молдовою. І є офіційна позиція Молдови про те, що “придністровський конфлікт” – це не той конфлікт, який потрібно вирішувати військовими методами. Тут маса аргументів, – пояснив він. – Україна не буде починати військові операції в Придністров’ї. І тому, що є діалог (на цю тему, – ред.) між Києвом і Кишиневом. І тому, що сьогодні ситуація на фронті така, що ця військова операція не потрібна”.
Політик зауважив, що на лівому березі Дністра сьогодні немає охочих воювати проти України або проти Молдови.
- Новопризначений прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.
- 22 лютого президент Володимир Путін відкликав указ 2012 року, що частково підкріплював суверенітет Молдови у розв’язанні питання про майбутнє регіону Придністров’я – підтримуваного Москвою сепаратистського регіону, який межує з Україною, і де Росія тримає війська.
- Експерти Інституту вивчення війни проаналізували виступ президента РФ Володимира Путіна 22 лютого та відкликання указу від 2012 року, який частково підкріплював суверенітет Молдови у розв’язанні питання про майбутнє Придністров’я.