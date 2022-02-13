Україна офіційно порекомендувала авіакомпаніям не літати над частиною Чорного моря через навчання Російської Федерації протягом 14-19 лютого. Проте обмежувати чи блокувати повітряний простір не планується.

Про це повідомляє голова “Украероруху” Андрій Ярмак у Facebook.

Російські навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу, тому українська сторона попередила про потенційно небезпечні зони у повітряному просторі. Зокрема авіакомпаніям порадили спланувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

Згідно із міжнародним правом Україна єдина визнана держава, яка забезпечує обслуговування повітряного руху у межах району польотної інформації (РПІ) Сімферополя. Однак після тимчасової окупації півострова з 2014 року Росія декларує прагнення на аеронавігаційне обслуговування. Такі дії порушують міжнародне право та Чиказьку конвенцію.

“Україна та весь світ не керуються публікаціями аеронавігаційної інформації, виданими РФ”, — наголосив Андрій Ярмак.

Голова “Украероруху” наголосив, що повітряний простір над територією України наразі є відкритим. Тому він доступний для польотів, а безпека простору забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм та стандартів.