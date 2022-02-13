Про це повідомляє голова “Украероруху” Андрій Ярмак у Facebook.
Російські навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу, тому українська сторона попередила про потенційно небезпечні зони у повітряному просторі. Зокрема авіакомпаніям порадили спланувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.
Згідно із міжнародним правом Україна єдина визнана держава, яка забезпечує обслуговування повітряного руху у межах району польотної інформації (РПІ) Сімферополя. Однак після тимчасової окупації півострова з 2014 року Росія декларує прагнення на аеронавігаційне обслуговування. Такі дії порушують міжнародне право та Чиказьку конвенцію.
“Україна та весь світ не керуються публікаціями аеронавігаційної інформації, виданими РФ”, — наголосив Андрій Ярмак.
- Нагадаємо, 10 лютого Російська Федерація скасувала заплановане блокування Азовського моря, проте, як і раніше, має намір перекривати Чорне море.
- Міністр оборони України Олексій Резніков акцентує на рішенні Росії щодо блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів із Керченською протокою. Очільник міністерства назвав дії, що пояснюють проведенням військово-морських навчань, тактикою “повзучої окупації моря”.
- Стало відомо, що Росія та Білорусь почали 10-денні спільні військові навчання біля українського кордону. Вони анонсовані тренуваннями з метою відпрацювання завдань для відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та “захисту інтересів Союзної держави”.