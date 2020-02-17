Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна не погодитися визнати винним у катастрофі літака в Ірані "якогось солдата".

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Я позавчора зустрічався з міністром закордонних справ Ірану, під час цієї зустрічі ми вимагали справедливого і чесного розслідування. Ми не погодимося визнати (винним) якогось солдата, який збив (літак), ми вимагаємо знати всю правду, що сталося з нашим рейсом, що призвело до загибелі наших людей”, – заявив міністр Пристайко.

Дипломат також підкреслив, що український уряд працює над відновленням справедливості і пртиягненням усіх винних в загибелі українців до відповідальності.

“Я розумію, що нічим не можна відплатити за життя ваших рідних. Єдине, що ми можемо зробити – вимагати справедливу компенсацію. Я впевнений, що ми зможемо доповісти вам про це”, – сказав він.