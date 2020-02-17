Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.
“Я позавчора зустрічався з міністром закордонних справ Ірану, під час цієї зустрічі ми вимагали справедливого і чесного розслідування. Ми не погодимося визнати (винним) якогось солдата, який збив (літак), ми вимагаємо знати всю правду, що сталося з нашим рейсом, що призвело до загибелі наших людей”, – заявив міністр Пристайко.
Дипломат також підкреслив, що український уряд працює над відновленням справедливості і пртиягненням усіх винних в загибелі українців до відповідальності.
“Я розумію, що нічим не можна відплатити за життя ваших рідних. Єдине, що ми можемо зробити – вимагати справедливу компенсацію. Я впевнений, що ми зможемо доповісти вам про це”, – сказав він.
- 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.