У Міністерстві закордонних справ України заявили, що примусова автоматична російська паспортизація, нав'язана Росією українським громадянам в окупованому Криму у 2014 році, не визнається Україною і не є підставою для втрати українського громадянства.

Про це йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що останніми днями в інформаційному просторі спостерігається штучна дискредитаційна кампанія щодо російських паспортів, що нав’язувалися громадянам України російською окупаційною адміністрацією Криму з березня 2014 року. Примусова паспортизація – це елемент репресивної політики держави-агресора по відношенню до громадян України, які змушені жити в умовах окупації.

В МЗС наголосили, що після незаконної окупації і спроби анексії Росія грубо порушила як українське законодавство, так і міжнародне право.

Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15 квітня 2014 року чітко визначає, що примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України. Стаття 45 Положення про закони та звичаї суходільної війни, затвердженого IV Гаазькою конвенцією 1907 року, забороняє примус населення окупованих територій до присягання на вірність державі-окупанту, а отже і до примусової зміни громадянства.

“Нав’язана паспортизація є також елементом системного тиску російської окупаційної адміністрації на громадян України, заздалегідь спланованим і цинічно реалізованим. Громадяни України, що мешкають в АР Крим та м. Севастополь, фактично були позбавлені права вибору. Можливості відмови від російського громадянства були жорстко обмежені шляхом визначення недостатньої кількості відповідних центрів і занадто коротких термінів прийому заяв про відмову”, – зазначається в заяві.

Крім того, у разі відмови мешканців Криму від отримання російських паспортів, штучно обмежувалися їхні права на працевлаштування, медичний захист, соціальну і пенсійну допомогу. Відсутність російського паспорта могла також стати причиною примусової депортації з АРК та заборони в’їзду на територію Криму.

Невід’ємним аспектом автоматичної паспортизації була й загроза переслідування проукраїнських активістів, у тому числі журналістів, з боку окупаційної влади. Історія окупації засвідчила, що мешканці Криму мали всі підстави для побоювань, що через подачу заяв про відмову від російського громадянства окупаційна влада здійснювала “інвентаризацію” опонентів для проведення репресій.

Громадяни України були змушені отримувати російські паспорти ще й для того, щоб зберегти власні оселі, майно на окупованому півострові.

“Нещодавнє підписання президентом РФ В. Путіним указу щодо позбавлення українських громадян можливості володіння землею в тимчасово окупованому Криму – черговий крок до нав’язування російського громадянства та грубого порушення міжнародного права. Україна захищатиме права та інтереси громадян України, що проживають в умовах окупації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Крим – це Україна”, – резюмували в МЗС.