У суботу, 28 листопада, у Верховній Раді відбулася робоча нарада задля обговорення найважливіших питань. Зокрема, йшлося про ймовірність запровадження локдауну.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила нардеп від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

За її словами, найближчі три тижні у парламенті будуть сесійними.

Стосовно локдауну, то поки влада не планує його введення.

“Щодо локдауну, схоже, найближчими днями/тижнями не планується. Що буде до Нового року, поки не прогнозують. Але, звичайно, на все воля Божа і все залежить від кількості інфікованих”, – написала Геращенко.

Бюджет-2021 прийматимуть або на позачерговому засіданні, або на черговому, яке заплановане через декілька тижнів. При цьому “ЄС” категорично проти бюджету, оскільки там немає бачення підтримки лікарів, освітян, культури, натомість кошти зосереджені на функціонування силових структур.

Відомо, що представники Офісу президента наполягають на розгляді законопроєктів Зеленського щодо ФОП і РРО. В ОП аргументують, що ці законодавчі ініціативи та фіскалізація в такому вигляді допоможуть боротися з контрабандою.

Найближчим часом ВР підтримає законопроєкт Зеленського щодо підтримки бізнесу. Однак в “ЄС” побоюються, що в бюджеті просто нема на це грошей.

Також в ОП наполягають на розгляді законопроєкту Зеленського щодо поновлення відповідальності за незаконне декларування.

“При цьому, в його законопроєкті виводяться за дужки чиновники МО, які відповідають за оборонні закупівлі (цікава боротьба з корупцією), й також він написаний настільки непрофесійно, що не враховує рішення КС, чим знову створить правову колізію. Ми за спільний законопроєкт ВР, напрацьований робочою групою”, – додала Геращенко.