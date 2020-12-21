Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, незважаючи на те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

“У нас візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули”, – написав він.

За словами Криклія, Україна відслідковуватиме ситуацію і в разі необхідності перегляне рішення.