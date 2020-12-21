Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
“У нас візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули”, – написав він.
За словами Криклія, Україна відслідковуватиме ситуацію і в разі необхідності перегляне рішення.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Також уряди Польщі, Чехії та Гонконгу слідом за рядом європейських країн прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.