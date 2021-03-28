У другому турі відбіркової стадії чемпіонату світу-2022 з футболу збірній України не вдалося вдома перемогти національну команду Фінляндії.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зустріч пройшла на НСК “Олімпійський” у Києві і завершилася з рахунком 1:1.

Маючи значну перевагу впродовж усього матчу, підопічні Андрія Шевченка забили на 80-й хвилині – простріл Олександра Караваєва на гол перетворив Жуніор Мораєс.

Але на 89-й хвилині помилився у власному штрафному і заробив червону картку Віталій Миколенко. Пенальті заробив і реалізував лідер фінської збірної Теему Пуккі.

Рахунок 1:1 залишився незмінним до фінального свистка.

Турнірне становище: Франція – 4 очки (після 2-х ігор), Фінляндія – 2 (2), Україна – 2 (2), Боснія і Герцеговина – 1 (1),Казахстан – 0 (1).

Наступний матч у кваліфікації світової першості збірна України зіграє 31 березня на НСК “Олімпійський” у Києві проти команди Казахстану.