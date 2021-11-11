Збірна України з футболу не змогла переграти збірну Болгарії у товариському поєдинку.

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 11 листопада, на стадіоні “Чорноморець” в Одесі відбувся матч між збірними України та Болгарії.

Поєдинок проходив під повним контролем нашої збірної, але першими забили болгари на 35 хвилині після єдиної контратаки за весь перший тайм.

Збірна України відігралася тільки на 79 хвилині матчу завдяки влучному удару півзахисника “Шахтаря” Тараса Степаненка.

Загалом наша збірна завдала 36 ударів по воротах суперника, з них 14 – у площину. Болгари тільки одного разу попали в отвір наших воріт – і це було влучно. Всього у них 4 удари за весь поєдинок.

Зазначимо, що тричі суддя матчу скасовував взяття воріт збірної “Болгарії”.

У підсумку, матч так і завершився з рахунком 1:1.

Вже у вівторок 16 листопада наша збірна зіграє останній та вирішальний матч цього року – проти збірної Боснії та Герцоговини. Українських футболістів влаштує тільки перемога.

Україна – Болгарія – 1:1

Одеса, стадіон “Чорноморець”

Арбітр — Арда Кердешлер (Туреччина)

Голи: Степаненко, 79 – Кірілов, 35.

Склади команд

Україна: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 68), Кривцов, Матвієнко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновський (Гармаш, 78), Зінченко, Тимчик, Зубков (Циганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46).

Болгарія: Міхайлов (Вуцов, 46), Велковскі, Дімітров, Хрістов, Йорданов (Туріцов, 16), Нєдєлєв, Цонєв Б. (Костадінов, 69), Цонєв Р. (Чочєв, 61), Кірілов, Дєсподов (Янков, 69), Ілієв А. (Мінчєв, 46).

Попередження: Туріцов 24

Для збірної України це четверта нічия у п’яти останніх поєдинках. Загалом цього року було 9 нічиїх, 5 перемог та 3 поразки (всі відбулися під час ЄВРО-2020).